أسماء الخوجة: وليامز فشلت مرتين في الوصول بليبيا إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت عضوة مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، «فشلت مرتين» في الوصول بليبيا إلى حل يمضي للانتخابات.

وأوضحت خلال كلمتها بجلسة مجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة خلاصات لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل المجلس، أن «فشل» وليامز يعني «عدم جديتها»، مؤكدة أن «الحل سيكون ليبيًا ليبيًا في ظل فقدان الثقة في المجتمع الدولي».

وقالت: «نحن من سنصنع الحل في ليبيا، عبر هذه اللجنة» في إشارة إلى لجنة خارطة الطريق، التي عرضت خلال الجلسة تقريرًا عما توصلت إليه منذ تشكيلها.

وطالبت الخوجة لجنة خارطة الطريق بالتركيز على محطات «إخراج المرتزقة» من ليبيا، وتوزيع المناصب السيادية وضرورة وضع تصور بشأنهما.