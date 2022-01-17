عقيلة: وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية و«الأعلى القضاء»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه يجري وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وأضاف صالح أن المسار الانتخابي تعرّض للتشويه من أجل إفشاله، كما انتُقدت قوانين الانتخابات دون إيضاح أوجه القصور فيها، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب الإثنين.

ودعا إلى إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر.