استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وحافظ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى 4.57 دينار، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 6.25 دينار، واليورو عند 5.22 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد لم يطرأ تغيير على الريال السعودي والدرهم الإماراتي، الذين سجلا 1.21 دينار و1.24 دينار على الترتيب، في حين ارتفع الدينار التونسي قرشا من 1.58 دينار إلى 1.59 دينار.

واستقر اليوان الصيني عند 0.72 دينار، والليرة التركية عند 0.33 دينار.