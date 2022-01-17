أحوال الطقس اليوم: أجواء ممطرة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال إلى أجواء ممطرة من حين إلى آخر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، ترواح درجات الحرارة القصوى بين 10 و16 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجة مئوية على الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط غدا على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر على مناطق الجفرة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.