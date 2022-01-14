نورلاند: أميركا تدعم اتباع مسار يؤدي لانتخابات حرة ضمن الإطار الزمني لخارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الأميركي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده «تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

ولفت بيان للسفارة الأميركية، الجمعة، إلى أن نورلاند بحث هاتفيا اليوم مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، الخطوات التالية في العملية الانتخابية.

وشدد نورلاند، خلال التغريدة التي نشرتها السفارة، على أن الخطوات التالية في الانتخابات الليبية تعتمد على «القادة الليبيين».

- «الحفاظ على زخم الانتخابات» محور مشاورات المنفي ونورلاند

والأربعاء (12 يناير الجاري)، بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع السفير الأميركي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وناقش الطرفان خلال اتصال هاتفي، «أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبيةً لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت».

وأكد المنفي ضرورة المحافظة على «الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، مطالبًا مجلسي النواب والدولة، بـ«تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيدًا عن أي صراعات سياسية».