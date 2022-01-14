الدبيبة يوجه بتفعيل اللجنة المعنية بمتابعة ممتلكات عدد من سكان نالوت في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بتفعيل لجنة متابعة ممتلكات عدد من سكان بلدية نالوت داخل التراب التونسي ومعالجة أوضاعهم، وموافاته بنتائج اجتماعاته مع الجهات المعينة.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بتاريخ أمس الخميس، 13 يناير، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وشُكلت اللجنة المعنية بمتابعة ومعالجة أوضاع ممتلكات عدد من سكان بلدية نالوت داخل التراب التونسي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (432) لسنة 2021.

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يأتي الإعلان عن هذه الخطوة، بعد يوم من زيارة الدبيبة إلى بلدية نالوت واجتماعه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلي القطاعات العامة وعدد من الأهالي في البلدية والاستماع إلى مشاكلهم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين رافقوه خلال الزيارة.

كما أصدر الدبيبة أيضا تعليمات إلى مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالعمل على استكمال مكتب الأحوال المدنية ببلدية نالوت وتضمينه لمشروعات العام 2022.