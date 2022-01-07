حبس 5 ضباط احتياطيا بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب جمرك ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 10:45 مساء
النائب العام الصديق الصور خلال لقائه ممثلين عن هيئات قضائية في المنطقة الشرقية، 8 يونيو 2021، (مكتب النائب العام)

أمرت النيابة العامة بحبس خمسة ضباط احتياطيا، بتهمة اختلاس 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية العائد إلى مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

وأصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام أمرا بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات، الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع ضباط من منسوبي حرس الجمارك العاملين بمركز الجمرك، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

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واتضح باستجواب الضباط الخمسة، تآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على «منافع مادية غير مشروعة»، وتعمدهم تزوير مستندات رسمية «لغرض تحقيق نفع للغير».

ولفت البيان إلى اتخاذ النيابة إجراءات احتياطية أخرى؛ لضمان ملاحقة بقية الجناة، ورد المبلغ المالي محل الجريمة، ما ترتب عنه استعادة سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ.

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