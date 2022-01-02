إطلاق وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية من الحبس الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يناير 2022, 06:10 مساء
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد أمين سر مكتب وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، عثمان ماي، إطلاق الوزيرة مبروكة توغي من الحبس الاحتياطي بقرار من النيابة العامة، وذلك بعد أيام من توقيفها على خلفية قضايا فساد مالي وإداري.

وقال ماي لوكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد، إن وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ستصدر بيانا في وقت لاحق يوضح ملابسات إيقاف الوزيرة مبروكة توغي.

وقبل أربعة أيام، أمرت النيابة العامة، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، احتياطيًا على ذمة التحقيق في وقائع فساد شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفة عدد من موظفي الوزارة، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في 29 ديسمبر 2021.

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وأوضح البيان أن وقائع الفساد شملت قيام عدد من موظفي وزارة الثقافة «بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق».

وأمس السبت، أصدرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بيانا، بشأن توقيف الوزيرة، أشارت فيه إلى تعرضها «لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من أدائها»، مؤكدة أنها تحت إشراف الوزيرة مبروكة توغي «لم تدخر جهدًا في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها» رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

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