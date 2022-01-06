بنكان إسلاميان ضمن الأكثر مبيعا للنقد الأجنبي في ليبيا خلال 2021

مقر مصرف اليقين والمصرف الإسلامي الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن مصرف الجمهورية جاء في المرتبة الأولى كأكثر البنوك المحلية بيعًا للنقد الأجنبي خلال العام 2021، بواقع 3.312 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بواقع 2.916 مليار دولار، ثم المصرف التجاري الوطني الذي باع 2.172 مليار دولار.

وحل مصرف اليقين في المرتبة الرابعة بواقع بيع 1.643 مليار دولار، يليه المصرف الإسلامي الليبي الذي باع 1.346 مليار دولار.

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اللافت أن مصرفي اليقين، المُؤسَّس عام 2019، والمصرف الإسلامي الليبي، المُؤسَّس عام 2017، قد جاءا في مرتبة متقدمة من حيث عمليات البيع من النقد الأجنبي.

والمصرفان يقدمان خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فالأول هو أحد المصارف الإسلامية الحديثة في ليبيا، ويقدم أيضًا خدمات التمويل والاستثمار، والصيرفة الإلكترونية، والتجارة الدولية.

أما المصرف الإسلامي الليبي، فهو أول مصرف إسلامي في ليبيا، ويقوم بمزاولة أنشطة الصيرفة الإسلامية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة.

وقال مصرف ليبيا المركزي إنه غطى حسابات المصارف التجارية بقيمة 18.7 مليار دولار، على مدار العام 2021، بواقع إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.