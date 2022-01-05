«المركزي»: 1.6 مليار دولار عجزا في النقد الأجنبي خلال 2021

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

غطى مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام 2021، وذلك للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات، التي تغطي العجز في حال توريدها.

جاء ذلك في بيان للمصرف اليوم الأربعاء بشأن إيراد وإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي والسيولة خلال العام المنقضي 2021.

وقال المصرف إن تغطية العجز جاءت من احتياطات النقد الأجنبي لديه، وذلك بعدما سجلت استخدامات النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

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وتظهر بيانات «المركزي» توزيع استخدامات النقد الأجنبي على تغطية حسابات المصارف التجارية بقيمة 18.7 مليار دولار، و5.8 مليار لتغطية المصروفات الحكومية.

وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.

وبشأن الإنفاق الحكومي من النقد الأجنبي، أشار «المركزي» إلى صرف 1.5 مليار دولار تحت بند حوالات متنوعة لوزارة المالية. وأوضح أن الحوالات المتنوعة لوزارة المالية تشمل: مصروفات القضايا الخارجية، الاشتراكات والمساهمات للدولة، منح الطلبة الدراسين بالخارج، المرتبات والمصروفات التسييرية للسفارات، حوالات العلاج والجرحى.

كما بلغت المصروفات المدفوعة للمؤسسة الوطنية للنفط من النقد الأجنبي ثلاثة مليارات دولار خلال العام 2021، بينما بلغت المصروفات على الاعتمادات للجهات العامة 1.3 مليار دولار. والاعتمادات للجهات العامة تشمل: توريد أدوية ومعدات ومستلزمات طبية، مستلزمات مشروعات التنمية، الشركة العامة للكهرباء، الصحة، التعليم، النهر الصناعي، وغيرها من القطاعات.

وقال المصرف إن خطته لتوفير السيولة للعام 2021 حققت أهدافها، وأسهمت في تعزيز قدرة المصارف التجارية على توفير السيولة النقدية للمواطنين بكافة فروع المصارف في كافة مناطق ليبيا، حيث تجاوزت سحوبات الزبائن النقدية 35 مليار دينار، وبلغ ما جرى توريده من قبل المصارف لأقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي تسعة مليارات دينار، وانخفض حجم التداول العام بمبلغ 6.3 مليار دينار، واحتفظت فروع المصارف بسيولة في خزائنها تقدر بـ2.7 مليار دينار.