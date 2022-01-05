«المركزي»: 1.6 مليار دولار عجزا في النقد الأجنبي خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 09:24 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

غطى مصرف ليبيا المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام 2021، وذلك للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات، التي تغطي العجز في حال توريدها.

جاء ذلك في بيان للمصرف اليوم الأربعاء بشأن إيراد وإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي والسيولة خلال العام المنقضي 2021.

وقال المصرف إن تغطية العجز جاءت من احتياطات النقد الأجنبي لديه، وذلك بعدما سجلت استخدامات النقد الأجنبي 24.5 مليار دولار، مقابل 22.9 مليار دولار قيمة الإيرادات.

- «المركزي» يحدد مصير رسوم النقد الأجنبي العام الماضي
- بيانات رسمية: إنفاق حكومة الدبيبة الأعلى منذ العام 2012 بنسبة 79%

وتظهر بيانات «المركزي» توزيع استخدامات النقد الأجنبي على تغطية حسابات المصارف التجارية بقيمة 18.7 مليار دولار، و5.8 مليار لتغطية المصروفات الحكومية.

وتفصيليًّا تشير البيانات إلى إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.

وبشأن الإنفاق الحكومي من النقد الأجنبي، أشار «المركزي» إلى صرف 1.5 مليار دولار تحت بند حوالات متنوعة لوزارة المالية. وأوضح أن الحوالات المتنوعة لوزارة المالية تشمل: مصروفات القضايا الخارجية، الاشتراكات والمساهمات للدولة، منح الطلبة الدراسين بالخارج، المرتبات والمصروفات التسييرية للسفارات، حوالات العلاج والجرحى.

كما بلغت المصروفات المدفوعة للمؤسسة الوطنية للنفط من النقد الأجنبي ثلاثة مليارات دولار خلال العام 2021، بينما بلغت المصروفات على الاعتمادات للجهات العامة 1.3 مليار دولار. والاعتمادات للجهات العامة تشمل: توريد أدوية ومعدات ومستلزمات طبية، مستلزمات مشروعات التنمية، الشركة العامة للكهرباء، الصحة، التعليم، النهر الصناعي، وغيرها من القطاعات.

وقال المصرف إن خطته لتوفير السيولة للعام 2021 حققت أهدافها، وأسهمت في تعزيز قدرة المصارف التجارية على توفير السيولة النقدية للمواطنين بكافة فروع المصارف في كافة مناطق ليبيا، حيث تجاوزت سحوبات الزبائن النقدية 35 مليار دينار، وبلغ ما جرى توريده من قبل المصارف لأقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي تسعة مليارات دينار، وانخفض حجم التداول العام بمبلغ 6.3 مليار دينار، واحتفظت فروع المصارف بسيولة في خزائنها تقدر بـ2.7 مليار دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
عربى
انتهت عبر «WTV».. بالو وباكايوكو يخطفان فوز الهلال على خليج سرت
رياضة محلية
أمم أفريقيا 96 و98: استبعاد نيجيريا وصدمة الجوهري مع تحدي حسام حسن قبل ظهور ...
رياضة عالمية
المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ينهي إضرابا عن الطعام بعد 141 يوما
عربى
كاركاتير خيري - لجنة مجلس النواب لرسم خارطة طريق جديدة تباشر أعمالها
كاريكاتير
«فرانس برس»: المتظاهرون يقتحمون مبنى بلدية كبرى مدن كازاخستان
دولى
كم يبلغ سعر الإصدار الخاص من سوبارو كروستريك؟
سيارات
في نيويورك.. آلاف الفقراء يجمعون عبوات المشروبات لكسب رزقهم
اقتصاد
الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
اقتصاد
ترامب يلغي مؤتمره الصحفي الخاص بذكرى اقتحام «الكونغرس»
دولى
«أوميكرون» يكتسح أوروبا وأميركا.. ومنظمة الصحة تحذر من الأسوأ
دولى
تراجع إنتاج ليبيا النفطي إلى 780 ألف برميل يوميا
ليبيا
لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تشدد على الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية...
ليبيا
موقع «أراب ويكلي»: كل الأطراف المحلية والدولية تتحمل مسؤولية فشل عقد الانتخابات ...
ليبيا
تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
السعودية تسجل 2500 إصابة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لأول مرة منذ 18 شهرا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: سيارة بمقعد واحد من نيسان