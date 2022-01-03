مستشفى أوباري العام يناشد الجهات المسؤولة بالدولة سرعة توفير أطباء للأطفال حديثي الولادة

مدير مستشفى أوباري العام متحدثا من قسم الحواضن بالمستشفى يشكو من عدم وجود أطباء متخصصين للأطفال حديثي الولادة. (فيديو)

ناشد مدير مستشفى أوباري العام، ناجي حمزة، كافة الجهات المسؤولة بالحكومة والدولة ومسؤولي المنطقة الجنوبية بصفة خاصة سرعة التدخل وإنقاذ المستشفى وتوفير أطباء للاطفال حديثي الولادة.

وأوضح حمزة في تسجيل مصرو نشره مستشفى أوباري العام عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء أمس الأحد، أن المستشفى لا يوجد به أطباء للأطفال حديثي الولادة منذ مدة، واصفا الوضع بالمستشفى جراء ذلك بالكارثي.

وقال حمزة إن غياب الأطباء المتخصصين للأطفال حديثي الولادة تسبب في وفاة عدد من الأطفال أثناء الولادة، مشيرا إلى وفاة حالة لطفل حديث الولادة أثناء نقلها لتلقي العلاج في مدينة سبها ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بسبب تهالك الطريق وبعد المسافة.

وذكر حمزة أن المستشفى يوجد بها طبيبتان بقسم النساء والتوليد فقط، إضافة إلى حضانات أطفال حديثة لكن لا يوجد من يقول بتشغيلها، مشيرا إلى أن الأطباء المتخصصين اضطروا لمغادرة العمل بالمستشفى بسبب انقطاع الرواتب.

وأكد مدير مستشفى أوباري العام في حديثه أن انقاذ الوضع بالمستشفى أمر يسير ولن يكلف الدولة أكثر من 300 ألف دينار سنويا لتوفير أطباء متخصصين للأطفال حديثي الولادة لتجنب وفاتهم في حال تعرضهم لأي مكروه عند الولادة.