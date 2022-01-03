بحضور اللافي.. الشهوبي يعلن بدء تحوير وصيانة الطريق الساحلي جنزور - رأس جدير خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 06:28 مساء
اجتماع اللافي والشهوبي مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الإثنين، 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، أن أعمال تحوير وصيانة الطريق الساحلي الغربي جنزور – رأس جدير ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن شركة متخصصة ستشرع مباشرة في العمل بالمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، صباح الإثنين، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور الشهوبي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصص لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها لاستكمال مشاريع المواصلات المتوقفة منذ سنوات، وما تسببه من ازدحام على الطريق الساحلي.

وأكد اللافي خلال الاجتماع على أهمية الطريق الساحلي الحيوي جنزور - رأس جدير الرابط بين المدن، والمستخدم في نقل البضائع، وما يسببه من اختناقات مرورية نظرا لتهالكه. كما أكد للحضور اهتمام المجلس الرئاسي بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية للعمل على إجراء التوسعة المناسبة، وتحوير وصيانة الطريق الساحلي للحد من الازدحام، وحوادث المرور التي تحصد عشرات الأرواح يوميا.

من جهته، عبر وزير المواصلات، محمد الشهوبي، عن تفهمه للمعاناة التي يتكبدها المواطنون على طول الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، مستعرضا أمام عمداء البلديات الحاضرين «الخطوات التي اتخذتها وزارة المواصلات والأجهزة التابعة لها لتطوير الطريق الساحلي وصيانته، بالتعاقد مع شركات متخصصة ستبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، والحد من الإشارات المرورية التي تسبب الازدحام، واستبدالها بجزر دوران» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

من ناحيتهم، استعرض عمداء بلديات الساحل الغربي الحاضرون مشاريع الطرق المتوقفة منذ سنوات بمناطقهم، مشددين على ضرورة استكمالها لتخفيف الازدحام وسهولة التنقل بين المدن ونقل البضائع.

ووصف عمداء البلديات الحاضرون اجتماعهم بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي «بالمثمر»، والذي خُصص لمناقشة ملف الطريق الساحلي بالمنطقة الغربية، الذي يعد الشريان الحيوي الذي يربط بين المدن، ويسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني بدخول البضائع من الجانب التونسي.

اجتماع اللافي والشهوبي مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الإثنين، 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي والشهوبي مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الإثنين، 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي والشهوبي مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الإثنين، 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي والشهوبي مع عمداء بلديات الساحل الغربي، الإثنين، 3 يناير 2022. (المجلس الرئاسي)
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