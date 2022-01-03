وزير الداخلية يتابع ملف حماية شبكة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 01:56 صباحا
جانب من اجتماع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تابع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن، مسار حماية شبكة الكهرباء من الاعتداء والسرقات التي تتعرض لها، وذلك خلال لقاء مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح.

وتناول الاجتماع، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء والسرقات التي تتعرض لها الشبكة العامة للكهرباء من بعض المخالفين والخارجين عن القانون.

- سرقة كابلات كهرباء بمسجد منطقة القاعدة أبوهادي جنوب سرت
- سرقة أسلاك كهرباء بطول 3750 مترا في منطقتين

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى، من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية من قبل بعض الخارجين عن القانون، والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين والرفع من معاناتهم.

وكان النائب العام، المستشار الصديق الصور، أكد أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.

وأخيرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

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