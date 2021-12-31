«المالية» تسلم أذونات صرف رواتب ديسمبر لمصرف ليبيا المركزي

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنها سلمت اليوم الجمعة، أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر ديسمبر الحالي، إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بشهر ديسمبر لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

- المالية تحيل أذونات صرف مرتبات نوفمبر إلى «المركزي»

والأربعاء، أعلنت وزارة المالية إحالة أذونات صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.