المالية تحيل أذونات صرف مرتبات نوفمبر إلى «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 11:54 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية إحالة أذونات صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.

في حين صرح وكيل الوزارة لشؤون تنفيذ الميزانية، أمس الثلاثاء، بأن المالية أحالت رواتب نوفمبر بالفعل يوم الإثنين الماضي، على أن ترسل أذونات رواتب شهر ديسمبر إلى المصرف المركزي نهاية الأسبوع الجاري.

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ودعا، موظفي الدولة إلى «عدم الالتفات والانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي»، مضيفا أن سير العمل داخل وزارة المالية قائم على أكمل وجه بجهود موظفيها الأفاضل.

ولفت إلى أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيذ البريد الوارد من الجهات العامة، من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

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