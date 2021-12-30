وزير الصحة يتفقد العيادات الطبية بمخيمات نازحي تاورغاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 04:06 مساء
وزير الصحة علي الزناتي خلال تفقده عيادة طبية خاصة بالنازحين في بنغازي. (الوزارة)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي العيادات الطبية بمخيمات نازحي تاورغاء بمنطقتي قاريونس وحلّيس في بنغازي، واطلع على الخدمات الصحية المقدمة للنازحين، وتوفير الاحتياجات اللازمة.

كما زار الوزير أمس المنطقة الشرقية لتفقد مخزون الطوارئ من المستلزمات الطبية الوقائية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

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وأشاد الزناتي خلال الزيارة بجهود الكوادر الفنية والصيدلانية والإدارية العاملة بالمخازن، لمتابعتهم إجراءات استقبال وإرسال طلبات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتسلمت مخازن الطوارئ بالمنطقة شحنة من الإمدادات الطبية، تتضمن «بِدل عزل واقية»، وواقيات وجه ونظارات واقية وأقنعة، وأجهزة لقياس درجات حرارة الجسم عن بعد الأحد الماضي، حسب وزارة الصحة.

مخزن أدوية في المنطقة الشرقية، 29 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)
وزير الصحة علي الزناتي خلال تفقده عيادة طبية خاصة بالنازحين في بنغازي. (الوزارة)
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