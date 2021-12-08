«الداخلية» و«شؤون النازحين» تبحثان ترتيب عودة المهجرين من حوض مرزق

من اجتماع وكيل وزارة الداخلية لواء محمود سعيد، مع وزير الدولة لشؤون النازحين أحمد أبو إخزام, (وزارة الداخلية)

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، مع وزير الدولة لشؤون النازحين وحقوق الإنسان أحمد أبو إخزام، ترتيب عودة المهجرين والنازحين من منطقة حوض مرزق.

اللقاء الذي عُقِد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، وعدد من أهالي حوض مرزق، ناقش استكمال باقي الخطوات ووضع اللمسات الأخيرة لعودة الأهالي ومد يد العون لهم، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

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وناقش اللقاء أيضًا ترتيب عودة النازحين والمهجرين من منطقة حوض مرزق، وتأمين رجوعهم وتوفير كافة الإمكانات من دعم لوجيستى ومادي، لاستقرار دائم وآمن لهم.

وقال البيان إن اللقاء يأتي استكمالًا لاجتماع سابق عُقِد بديوان رئاسة الوزراء.

من اجتماع وكيل وزارة الداخلية لواء محمود سعيد، مع وزير الدولة لشؤون النازحين أحمد أبو إخزام, (وزارة الداخلية)

من اجتماع وكيل وزارة الداخلية لواء محمود سعيد، مع وزير الدولة لشؤون النازحين أحمد أبو إخزام, (وزارة الداخلية)