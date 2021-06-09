«لجنة التواصل» تدعو الحكومة إلى رعاية المصالحة في حوض مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 06:47 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، 9 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

دعت لجنة التواصل التواصل لبلديات حوض مرزق، اليوم الأربعاء، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى أن تكون راعيا للمصالحة بين أهالي المنطقة، التي شهدت نزاعا في السنوات الماضية، وبأن تسهم في جبر الضرر تمهيدا لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء ظهر اليوم، للجنة المكونة من عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق، وتراغن، والشرقية، ووادي عتبة، وأعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق، وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية. 

وبحث اللقاء الأوضاع التي تمر بها مدن حوض مرزق عامة ومدينة مرزق بشكل خاص، وعرضت اللجنة على رئيس الحكومة الاحتياجات الخدمية للأهالي من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة وبإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.

وفي مايو الماضي، قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنشاء «صندوق إعمار مرزق» الذي يمول بقيمة 500 مليون دينار، وفق قرار المجلس رقم 43 لسنة 2021، الصادر في الثاني من مايو الجاري.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، 9 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق، 9 يونيو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تعلن دخولها الموجة الرابعة من فيروس كورونا
عربى
بث مباشر .. انتهاء المباراة بفوز الأهلي طرابلس على أبوسليم بهدف في الدقيقة 12
رياضة محلية
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
«أوهايو» الأميركية تريد تحويل «غوغل» إلى خدمة عامة
علوم وتكنولوجيا
مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية للأطفال
طب وصحة
«مكان للعنصرية والعنف».. إدانات واسعة لمقتل العائلة المسلمة دهسا في كندا
دولى
في الدوري الليبي: الاتحاد المصراتي يحسم ديربي مصراتة.. والأخضر يعود بتعادل
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
المشري يؤكد «تمسك» مجلس الدولة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
في رسالة إلى غوتيريس.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد علاج جديد ضد ألزهايمر