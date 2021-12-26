وصول مصنع أكسجين جديد إلى مركز العزل الصحي في سرت

مصنع الأكسجين الجديد الذي وصل إلى مركز العزل الصحي بسرت. (الإنترنت)

وصل مصنع أكسجين جديد إلى مركز العزل الصحي بمدينة سرت، اليوم الأحد، مقدمًا من وزارة الصحة بسعة إنتاجية تقدر بـ24 ألف متر مكعب في الساعة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مدير مركز العزل بسرت الدكتور عبدالله الأحول في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذا المصنع الجديد صناعة تركية بجودة عالية وجاء لسد احتياجات المركز من مادة الأكسجين بمجهودات بلدية سرت.

وأوضح الأحول أن إنتاجية المصنع بعد تركيبه خلال الأيام المقبلة «ستكون بمعدل 24 ألف متر مكعب في الساعة الواحدة» وسيجري ربطه مباشرة بمنظومة الأكسجين بالمركز.

حضر وصول مصنع الأكسجين الجديد بمركز العزل وإجراءات استلامه، عميد البلدية مختار المعداني ورئيس مركز العزل الدكتورعبدالله الأحول ومشرف مركز العزل ثابت الربيعي وعدد من العاملين بالمركز.

وأشار الأحول إلى أن مركز العزل الصحي كان يستأجر يوميًا سيارة نقل من مصراتة إلى سرت لجلب أسطوانات الأكسجين للمركز خاصة بعد زيادة حالات الإصابة بفيرس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ويوجد بمركز العزل الصحي في سرت حاليًا سبع حالات مرضية لا تزال تتلقى العلاج والخدمات الصحية من الأطقم الطبية بالمركز الذي سجل أمس السبت حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.