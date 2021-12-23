وكيل الداخلية يبحث مع سفير تركيا ملفي التأشيرة والتدريب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 01:24 مساء
لقاء وكيل وزارة الداخلية مع السفير التركي، 23 ديسمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الصعوبات التي تواجه الليبيين في الحصول على التأشيرة التركية.

وتناول اللقاء موضوعات التدريب الداخلي والخارجى، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

كما أكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق المستمر بين السفارة والسلطات الليبية، متطرقًا أيضًا إلى المواضيع التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية لواء الزروق الصغير، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، من الجانب التركي نائب السفير باران تركمان، وضابط الاتصال بالسفارة قدير بوز أوغلو.

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