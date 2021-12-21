نقابة الصيادين في سرت تطالب بفتح المجال لجلب العمالة الفنية إلى القطاع

اجتماع طارئ لنقابة الصيادين في سرت، 20 ديسمبر 2021، (بوابة الوسط)

طالبت نقابة الصيادين في بلدية سرت بفتح المجال أمام جلب العمالة الفنية للقطات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته أمس الإثنين، برئاسة النقيب محمد الشكربي، وحضور رئيس جمعية الصيادين محمد أبريقي وعدد من الصيادين.

وطالب الصيادون الحكومة بإجراء صيانة لمرفأ الصيد البحري في سرت أو إيجاد البديل، وذلك بعد غرق خمسة قوارب ليلة الأحد الماضي.

وقال الشكربي، إن القوارب كانت راسية بشاطئ البحر، قبل أن تتعرض إلى أضرار بسبب عاصفة قوية، ثم عبث مجهولون بها قبل أن تغرق.

- صيادو سرت يناشدون الحكومة: القوارب تتهالك بسبب عدم صيانة المرفأ

واشتكى في تصريح إلى «بوابة الوسط»، من عدم وجود مكان جيد لرسو القوارب؛ حيث أصبح المرفأ غير صالح منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضح أنه جرى إخراج القوارب من المرفأ، واتضح أن ثلاثة منها تحتاج إلى محركات جديدة أسعارها تتراوح بين 25 و50 ألف دينار، وأخرى تحتاج إلى هياكل بأسعار بين 20 و30 ألفًا، فضلا عن قطع صيانة أخرى.