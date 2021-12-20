صيادو سرت يناشدون الحكومة: القوارب تتهالك بسبب عدم صيانة المرفأ

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 12:25 صباحا
مرفأ الصيد البحري (الإنترنت)

طالب صيادو سرت الحكومة بإجراء صيانة لمرفأ الصيد البحري بالمدينة، وذلك بعد تعرض عدد من القوارب للضرر، فضلاً عن تأثير ذلك على مصدر رزقهم في المستقبل.

ويقول الصيادون إن وزارة الثروة البحرية لا تهتم بشؤونهم أو مطالبهم، ومنها صيانة مرفأ الصيد البحري بسرت.

وأكد نقيب الصيادين بسرت، محمد الشكربى، تعرض خمسة قوارب صيد بحري كانت راسية بشاطئ البحر لعاصفة قوية وأمواج البحر القوية ليلة البارحة.

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ويشير الشكربى في تصريح لـ«بوابة الوسط» إلى عدم وجود مكان جيد لرسو القوارب؛ بسبب وجود أثرية وقاذورات، وهو ما جعل المرفأ غير صالح مند أكثر من عشر سنوات، موضحًا أن القوارب الخمسة تعطلت وتعرضت للعبث، ثم غرقت بالشاطئ.

وأوضح أنه جرى إخراج القوارب من المرفأ واتضح أن 3 قوارب تحتاج لمحركات جديدة أسعارها بين خمسة وعشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار، وقوارب أخرى تحتاج إلى هياكل بأسعار بين عشرين ألف دينار إلى تلاثين ألفًا وقوارب تحتاج إلى صيانة قطع غيار.

وناشد نقيب الصيادين بسرت وزارة الثروة الحيوانية وحكومة الوحدة الوطنية وبلدية سرت بالتدخل العاجل لما يتعرض له الصيادين من معاناة بسبب دمار وعدم صلاحية مرفأ الصيد، مؤكدًا أن أرزاق أكثر من 300 عائلة بسرت بهذه المهنة.

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