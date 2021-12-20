مرشحون للبرلمان في أجدابيا يرفضون تأجيل الانتخابات

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:43 مساء
مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)

طالب مرشحون للانتخابات البرلمانية في مدينة أجدابيا بعدم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمها المرشحون، رفعوا خلالها لافتات تطالب بعدم تأجيل الانتخابات و«إسقاط كافة الأجسام السياسية التي تحاول إفشالها»، وأن «الشعب الليبي هو من يقرر مصيره».

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ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات حتى اليوم القائمة النهائية للمرشحين، كما لم يعد هناك متسع لأية إجراءات، وبقي قرار التأجيل بانتظار الإعلان الرسمي، الذي ليس معروفًا من سيكون صاحب الإعلان.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، طالب 19 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مفوضية الانتخابات إلى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا، وهو 24 ديسمبر الجاري.

وشدد المرشحون، في بيان مشترك، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، معتبرين أن الأوضاع الراهنة هي «تقويض للأمن والاستقرار في ظل مراحل انتقالية منهكة ومستمرة».

مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)
مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)
مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)
مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)
مشاركون في وقفة احتجاجية بأجدابيا تطالب بعدم تأجيل الانتخابات. (الإنترنت)
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