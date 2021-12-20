تسليم مستلزمات صحية خاصة بتأمين الانتخابات لشرطة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 09:03 مساء
الدائرة الانتخابية أجدابيا تسلمت معدات وقائية خاصة بأعضاء الشرطة (مديرية أمن أجدابيا)

تسلم رئيس الغرفة الأمنية والمنسق الأمني بالدائرة الانتخابية أجدابيا معدات وقائية خاصة بأعضاء الشرطة من إدارة حماية وتأمين الانتخابات بالمنطقة الشرقية، وذلك لاستخدامها في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، حسب ما ذكرت مديرية أمن أجدابيا.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إنه جرى استلام المبالغ المالية الخاصة بأعضاء الشرطة الذين قاموا بتأمين مراكز الاقتراع خلال الأيام الماضية، أثناء تسليم بطاقات الناخب في الإدارة الانتخابية أجدابيا.

- مكتب إدارة الدائرة الانتخابية أجدابيا يتسلم شحنة مواد انتخابية

وأشارت إلى أن رئيس الغرفة الأمنية والمنسق الأمني بالدائرة الانتخابية أجدابيا قام بتسليم المهام الخاصة بمديريات الأمن الواقعة تحت نطاق الإدارة الانتخابية أجدابيا، وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

الدائرة الانتخابية أجدابيا تسلمت معدات وقائية خاصة بأعضاء الشرطة (مديرية أمن أجدابيا)
الدائرة الانتخابية أجدابيا تسلمت معدات وقائية خاصة بأعضاء الشرطة (مديرية أمن أجدابيا)
الدائرة الانتخابية أجدابيا تسلمت معدات وقائية خاصة بأعضاء الشرطة (مديرية أمن أجدابيا)
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