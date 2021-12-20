مكتب النائب العام لـ«بوابة الوسط»: حبس المقريف بعد تحقيقات.. وبيان يصدر لاحقا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 03:26 مساء
وزير التربية والتعليم، موسى المقريف. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، لـ«بوابة الوسط» قرار الحبس الاحتياطي لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، على ذمة التحقيق في قضية تأخر الكتاب المدرسي.

وقال المصدر إن «مكتب النائب العام أجرى تحقيقات مع مسؤولين آخرين منذ عدة أيام في قضية تأخر الكتاب المدرسي باعتبارها قضية رأي عام». وأوضح المصدر نفسه أن مكتب النائب العام سيصدر بيانًا لاحقًا بتفاصيل تلك التحقيقات.

وفيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي للوزير، أوضح المصدر أن النيابة العامة تبين لها تسييل الحكومة لمبلغ تغطية طباعة وتوريد الكتاب المدرسي، ومنحها إذن التعاقد، «مع صدور التفويض من وزير التخطيط بالخصوص، ومع ذلك لم تنجز وزارة التعليم أي تعاقدات مع وجود أسباب لذلك، ما أدى فعليا، لعدم توافر الكتاب المدرسي مطلقا».  

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وفي تصريحات سابقة، قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية في وزارة التربية والتعليم محمود الوندي، إنه لم يجر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم أن الحكومة وفرت المبالغ اللازمة لذلك، وهي في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي، ورئيس الحكومة أعطى الإذن بالتعاقد، حسب تصريح إلى إذاعة مصراتة.

بدوره، تحدث وزير التربية والتعليم في تصريحات تلفزيونية عن أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، في ظل توجه الأسر لتصوير المناهج التعليمية، في واحدة من المرات النادرة التي يبدأ فيها العام الدراسي من دون توفير الكتاب، وأشار إلى تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل أن يصدر تفويض مالي في شهر سبتمبر الماضي لطباعة الكتاب المدرسي.

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