مفوضية الانتخابات تسلم تقرير الطعون إلى لجنة «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 01:41 مساء
السايح وأحد مسؤولي مفوضية الانتخابات يمسكان بتقرير الطعون، 15 ديسمبر 2021، (المفوضية)

أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء جرى في ديوان مجلس النواب بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، ورئيس لجنة «النواب» الهادي الصغير اليوم الأربعاء، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

والأسبوع الماضي، شكَّل مجلس النواب لجنة من أعضائه للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء حول «الصعوبات والعراقيل» التي تواجه العملية الانتخابية، على أن تنتهي أعمالها بتقديم تقريرها النهائي إلى مكتب رئاسة المجلس في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.

وتضم اللجنة الموقتة في تشكيلها أيضًا «زائد هدية عطية أبوبكر، وعز الدين عبدالسلام قویرب، ومحمد علي امدور، وطلال عبدالله موسى الميهوب».

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