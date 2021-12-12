موظفو شركة الكهرباء في الجنوب يطالبون بزيادة الرواتب وصرف مستحقاتهم المتأخرة

الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية بزيادة رواتبهم أسوة ببقية القطاعات العامة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من العام 2018، محملين المسؤولية القانونية عن ما ستؤول إليه أوضاع الشبكة الكهربائية إلى المسؤولين في الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدروه خلال وقفة احتجاجية نظَّموها، اليوم الأحد، في مدينة سبها.

وطالب موظفو شركة الكهرباء في الجنوب بتفعيل التأمين الصحي لهم دون زيادة أي أعباء على الموظفين، وتوفير معدات السلامة المهنية وتأمين العاملين في ميدان العمل وفق شروط العمل المعمول بها في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة التميُّز.

الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)