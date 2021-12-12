موظفو شركة الكهرباء في الجنوب يطالبون بزيادة الرواتب وصرف مستحقاتهم المتأخرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 12 ديسمبر 2021, 07:03 مساء
الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية بزيادة رواتبهم أسوة ببقية القطاعات العامة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من العام 2018، محملين المسؤولية القانونية عن ما ستؤول إليه أوضاع الشبكة الكهربائية إلى المسؤولين في الدولة.

جاء ذلك في بيان أصدروه خلال وقفة احتجاجية نظَّموها، اليوم الأحد، في مدينة سبها.

وطالب موظفو شركة الكهرباء في الجنوب بتفعيل التأمين الصحي لهم دون زيادة أي أعباء على الموظفين، وتوفير معدات السلامة المهنية وتأمين العاملين في ميدان العمل وفق شروط العمل المعمول بها في قطاع الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن علاوة التميُّز.

الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الوقفة الاحتجاجية لموظفي الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية في سبها، الأحد 12 ديسمبر 2021. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

14 هدفا في الملاعب الليبية وسط مباريات مثيرة في الدوري
رياضة محلية
بالصور: عبر «WTV» الملاكم الليبي سعد الفلاح ينتصر في أول ظهور أوروبي أمام التركي...
رياضة محلية
مشهد في مسلسل يتسبب بتراجع أسهم شركة أميركية
ثقافة وفن
1.2 مليار دولار صادرات روسيا من «سبوتنيك» منذ يناير الماضي
اقتصاد
المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا تعيد لعائلة سيكو توري منزلا صادرته منذ 30 ...
دولى
«حماس» تكشف أسباب الانفجار في مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
دولى
لمشاهدة حوار السعيطي عبر قناة «wtv»: الأهلي بنغازي يتصدر مشهد الاستثمار بين ...
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. كرواع يخطف الفوز بهدفين لـ«الأخضر» على حساب «النصر»
رياضة محلية
(فيديو) الولايات المتحدة: مقتل أكثر من 50 شخصا إثر إعصار بولاية كنتاكي
دولى
«المفوضية» تتبنى بعض الإجراءات القضائية قبل الإعلان عن قائمة مرشحي الرئاسة
ليبيا
في محاولة لخفض أسعار النفط.. واشنطن تطرح 18 مليون برميل من الاحتياطي
اقتصاد
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (2 - 9 ديسمبر 2021)
ليبيا
تأكيد سعودي - بحريني على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
ليبيا
تايوان: إصابة بـ«كورونا» قد يكون مصدرها عضة فأر
طب وصحة
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين «أ»؟