صنع الله يبحث مع نواب الجنوب تنفيذ مشروعي حقل «العطشان» والمصفاة

بحث رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مشروعي مصفاة الجنوب لتكرير النفط، وتطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة أوباري.
وعُقِد الاجتماع بالمقر الرئيسي لمؤسسة النفط، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية إبراهيم الحسناوي، ورجب عمار، وعبدالله حنيش، ويوسف سيدي، وعبدالقادر سليمان، وعبدالسلام المرابط، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة عبدالصادق، وفق بيان صادر، الخميس، عن مؤسسة النفط.
- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في تنمية الجنوب
وأطلع صنع الله النواب على الخطوات المُتخذة لتنفيذ هذه المشاريع، وإجراءات ومراسلات مؤسسة النفط مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب الليبي. بدوهم، أثنى النواب على «مجهودات ومساعي المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع بالجنوب».
ومنح القرار رقم «433» لسنة 2021 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإذن لمؤسسة النفط في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب.