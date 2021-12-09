صنع الله يبحث مع نواب الجنوب تنفيذ مشروعي حقل «العطشان» والمصفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 10:14 صباحا
اجتماع صنع الله مع نواب الجنوب، 9 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع  أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية مشروعي مصفاة الجنوب لتكرير النفط، وتطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة أوباري.

وعُقِد الاجتماع بالمقر الرئيسي لمؤسسة النفط، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية إبراهيم الحسناوي، ورجب عمار، وعبدالله حنيش، ويوسف سيدي، وعبدالقادر سليمان، وعبدالسلام المرابط، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي المكلف لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة عبدالصادق، وفق بيان صادر، الخميس، عن مؤسسة النفط.

- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في تنمية الجنوب

وأطلع صنع الله النواب على الخطوات المُتخذة لتنفيذ هذه المشاريع، وإجراءات ومراسلات مؤسسة النفط مع الجهات العليا بالدولة الليبية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، وخلق فرص عمل كثيرة في مناطق الجنوب الليبي. بدوهم، أثنى النواب على «مجهودات ومساعي المؤسسة لإنجاز هذه المشاريع بالجنوب».

ومنح القرار رقم «433» لسنة 2021 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإذن لمؤسسة النفط في استثمار الضرائب والإتاوات في تمويل وتنفيذ مشروعي إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب.

اجتماع صنع الله مع نواب الجنوب، 9 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
اجتماع صنع الله مع نواب الجنوب، 9 ديسمبر 2021. (مؤسسة النفط)
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