صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في تنمية الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 10:48 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مساهمة المؤسسة في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة بالجنوب، ومساعي توفير المحروقات بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، الخميس، بمقر المؤسسة في طرابلس مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، إبراهيم مصباح، وعبد السلام المرابط، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

- افتتاح المرحلة الثانية من برنامج «بلديتي» لتنمية الجنوب

وناقش الحاضرون باستفاضة مشروع مصفاة الجنوب والفرص الكبيرة التي ستتاح بتنفيذه، حيث أوضح عضوا مجلس النواب أنه «مشروع حيوي واستراتيجي، وحثا على ضرورة الإسراع في تنفيذه وتوفير كل سبل الدعم التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص»، وأضافا أن المشروع الضخم يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بالجنوب.

ومن جهته، أكد صنع الله «الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الجنوبية لتخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي القاطنين بها»، لافتًا إلى أن «اللجنة المشكلة بخصوص المصفاة تعمل باجتهاد ومثابرة لإنجاز العمل في الوقت المحدد».

وأضاف صنع الله أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب هو أولوية قصوى للمؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة المحروقات بالجنوب وتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل بالمنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - صدور قرار من وزارة التجارة بتحديد أسعار عدد من السلع الأساسية
كاريكاتير
«فاو»: ارتفاع أسعار الأغذية العالمية لأعلى مستوى منذ عقد
اقتصاد
تشافي في مهمة فسخ عقده مع السد القطري لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
بريطانيا أول دولة توافق على دواء مضاد لـ«كورونا» من إنتاج مختبرات «ميرك»
دولى
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
انخفاض إصابات سرطان عنق الرحم لدى نساء تلقين أحد اللقاحات
طب وصحة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تقترب من المستويات القياسية
دولى
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكربي
ليبيا
بالصور: حملتان لإزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي بعين زارة ...
ليبيا
(وال): مشاورات لتعديل قانون الانتخابات.. وجلسة لمجلس النواب الخميس
ليبيا
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء تغذية: حليب البطاطس قادم بقوة