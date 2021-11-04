صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في تنمية الجنوب

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مساهمة المؤسسة في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة بالجنوب، ومساعي توفير المحروقات بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، الخميس، بمقر المؤسسة في طرابلس مع عضوي مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، إبراهيم مصباح، وعبد السلام المرابط، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وناقش الحاضرون باستفاضة مشروع مصفاة الجنوب والفرص الكبيرة التي ستتاح بتنفيذه، حيث أوضح عضوا مجلس النواب أنه «مشروع حيوي واستراتيجي، وحثا على ضرورة الإسراع في تنفيذه وتوفير كل سبل الدعم التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص»، وأضافا أن المشروع الضخم يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بالجنوب.

ومن جهته، أكد صنع الله «الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الجنوبية لتخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي القاطنين بها»، لافتًا إلى أن «اللجنة المشكلة بخصوص المصفاة تعمل باجتهاد ومثابرة لإنجاز العمل في الوقت المحدد».

وأضاف صنع الله أن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب هو أولوية قصوى للمؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة المحروقات بالجنوب وتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل بالمنطقة.