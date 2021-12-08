86 مرشحا لانتخابات «النواب» في بني وليد

موظفو مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد أثناء عملية فرز البطاقات وتسليمها للناخبين. (الإنترنت)

قال منسق الإعلام والتوعية بمكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادم عن مدينة بني وليد بلغ 86 مرشحًا، سيتنافسون على مقعدين نيابيين للمدينة.

وذكر زبيدة أن العدد الإجمالي لبطاقات الناخب التي وصلت مراكز الاقتراع في بني وليد بلغ 44885 بطاقة، وزع منها 41520 بطاقة للمواطنين، وجرى مسح 3361 بطاقة، مشيرًا إلى أن هناك أربع بطاقات مكررة.

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ويبلغ عدد المسجلين بمنظومة سجل الناخبين في بني وليد نحو 44 ألفًا و998 ناخبًا وناخبة، موزعين على 33 مركز اقتراع.