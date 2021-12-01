تسليم أكثر من 41 ألف بطاقة ناخب إلى أصحابها في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 08:35 مساء
مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)

قال منسق الإعلام والتوعية بمكتب الإدارة الانتخابية بني وليد، عبدالسلام زبيدة، لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم الأربعاء، إن عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية من مراكز الاقتراع التابعة للمكتب تجاوز 41 ألف شخص بنسبة بلغت 91% من إجمالي عدد الناخبين في المنطقة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في منظومة سجل الناخبين بمدينة بني وليد نحو 44 ألفًا و998 ناخبًا وناخبة، موزعين على 33 مركز اقتراع.

وأكد زبيدة أن مكتب الإدارة الانتخابية بني وليد أطلق الدورة الثانية لتأهيل المدربين الأساسيين والمتعاونين على إجراءات عملية الاقتراع، بتنظيم وإشراف قسم التدريب والإجراءات بالمكتب.

- حملة في بني وليد للتوعية بأهمية تسلم بطاقة الناخب
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وأوضح زبيدة أن فعاليات الدورة الثانية تستهدف تعريف المدربين الأساسيين والمتعاونين مع المكتب بإجراءات عملية الاقتراع وتطبيق محاكاة عملية لها استعدادًا للاستحقاق المرتقب يوم 24 ديسمبر الجاري.

وانتهت مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء ليبيا عند تمام الساعة السادسة مساء اليوم، من توزيع بطاقات الناخب، بحسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)
مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)
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