إطلاق برنامج تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يساعدان حكومة الوحدة الوطنية في وضع تقييم للتعافي وبناء السلام

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، إطلاق برنامج تقييم التعافي وبناء السلام (RPBA) الذي يساعد في رسم خريطة للتعافي في ليبيا بعد الصراع، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي.

أهداف التقييم

ويهدف التقييم إلى تحديد الأولويات المطلوبة لتعزيز الحوكمة، وتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز المصالحة الوطنية، ووضع خطة تنمية وطنية، وتنسيق المساعدة الدولية لليبيا في هذه الجهود، وفق بيان مشترك للجهات المشاركة.

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وشارك في الاجتماع ممثلون عن 13 وزارة بحكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى عديد المسؤولين الحكوميين، مما أسفر عن تشكيل لجنة فنية لقيادة عملية تقييم التعافي وبناء السلام.

6 مجالات أساسية

واتفقت اللجنة المكونة من مسؤولين فنيين من الوزارات والمكاتب الحكومية الليبية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، على التركيز مبدئيًّا على ستة مجالات هي: الحوكمة وبناء المؤسسات، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والانتعاش الاقتصادي وإدارة المالية العامة، والبنية التحتية/إعادة الإعمار، وأمن واستقرار المجتمع، والمصالحة الوطنية وبناء السلام.

ويدعم تقييم التعافي وبناء السلام الحكومات على تطوير استراتيجية لتحديد أولويات أنشطة التعافي وبناء السلام، حيث ساعد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي معًا، منذ العام 2008، البلدان في جميع أنحاء العالم على التعافي من الأزمات المرتبطة بالصراعات أو الأزمات الطبيعية.

جمع المعلومات وتحليل البيانات

ويوفر التقييم منبرًا للحوارات مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين حول أولويات حل النزاعات والتعافي منها، ويسهل بناء توافق الآراء والتخطيط المبكر بطريقة شاملة.

في المرحلة الأولى من تقييم التعافي وبناء السلام، سيقوم الخبراء الليبيون والدوليون بجمع المعلومات والبيانات عالية الجودة الحالية، التي من المتوقع أن تطلع الحكومة وتمكنها من المضي قدمًا في تقييم التعافي وبناء السلام.

ويتمثل الهدف من التقييم في تحديد أولويات التعافي وبناء السلام على المديين القصير والطويل وتكلفتها والتحقق من صحتها وتحديد خطة تنفيذ استراتيجية تمويل.