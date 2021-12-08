«أمن بنغازي» تعلن القبض على شخصين احترفا السرقة بالإكراه

المتهمان عقب القبض عليهما في مركز شرطة البركة، 8 ديسمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)

تمكَّن رجال الأمن في مركز شرطة البركة من القبض على شخصين احترفا السلب من المواطنين بقوة السلاح، وفق بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي.

وأشارت تفاصيل الواقعة، التي نقلها البيان إلى «شكوى تقدم بها مواطن عن تعرضه للضرب ومحاولة السلب من شخصين مجهولي الهوية يستقلان مركبة آلية نوع كيا سبكتر اللون رصاصي»، وأفاد المشتكي بأنه «استطاع الإفلات منهما كونهما في حالة سكر ظاهر».

اقرأ أيضا: ضبط سيارة يقودها طفل على طريق الخلة بطرابلس

ونوه البيان إلى «ضبط المتهمين بساحة الكيش في حالة سكر ظاهر على متن المركبة سالفة الذكر، وعند تفتيش المركبة احترازيًا عثر رجال الشرطة على 6 حبوب مهلوسة وأسلحة بيضاء وسلاح ناري نوع خرطوش».

وأفادت استدلالات الشرطة بأن «الشخص الأول يُدعى ن.س.م من مواليد 1976، والشخص الثاني يُدعى أ.ب.م من مواليد 1998، وأن المدعو أ.ب.م. مطلوب لدى مركز شرطة الحدائق»، وحسب البيان فقد جرى «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة».

سيارة كان يستقلها المتهمان لحظة القبض عليهما في مركز شرطة البركة، 8 ديسمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)

مضبوطات مع المتهمين لحظة القبض عليهما في مركز شرطة البركة، 8 ديسمبر 2021. (مديرية أمن بنغازي)