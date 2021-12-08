مصدر لـ«بوابة الوسط»: العمل يجري بصورة طبيعية داخل مفوضية الانتخابات

جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على مبني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله، 7 ديسمبر 2021. (الإنترنت).

أكد مصدر بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن العمل في المفوضية يجري بصورة «عادية» و«طبيعية»، وأن الموظفين يعملون داخل مكاتبهم دون أن يمنعهم أحد من ذلك.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه لمجموعة تحاول دخول ساحة مقر المفوضية العليا للانتخابات، لإقامة خيمة للاعتصام داخله.

- تداول فيديو يظهر محاولة الاعتصام داخل مقر مفوضية الانتخابات

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الصور المتداولة بشأن «اقتحام مقر المفوضية العليا» هي صور «تظهر الفناء الخارجي للمفوضية و ليست داخلها».

وفي الفيديو المتداول، يتوافد مجموعة من الأفراد، لم يظهر أنهم مسلحين، على ساحة أحد المباني، ويقول أحدهم إنهم «دخلوا مقر المفوضية العليا للاعتصام».