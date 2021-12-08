تداول فيديو يظهر محاولة الاعتصام داخل مقر مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 12:09 صباحا
جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه لمجموعة تحاول دخول ساحة مقر المفوضية العليا للانتخابات، لإقامة خيمة للاعتصام داخله.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مجموعة من الأفراد، لم يظهر أنهم مسلحين، يتوافدون على ساحة أحد المباني، حث يقول أحدهم إنهم دخلوا مقر المفوضية العليا للاعتصام.

وقال شخص، ظهر صوته في الفيديو، إن «الخيمة تُنصب الآن داخل المفوضية، بمشاركة شباب من الزاوية وثوار غنيوة ومصراتة وطرابلس».

- «المفوضية»: اقتحام مسلح لخمسة مراكز انتخابية وسطو على بطاقات ناخبين وخطف موظف

وتابع أن «خيمة يجرى نصبها داخل المفوضية حتى إحقاق الحق، وحتى يتم تحقيق مطالب ليبيا بالكامل. لا انتخابات بدون دستور».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من الفيديو على الفور. كما لم تعلق المفوضية العليا للانتخابات على التسجيل المتداول.

جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).
جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
فاوتشي: «أوميكرون» أقل شدة من «دلتا» والمؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ
دولى
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
معهد دولي: الانتخابات لن تنهي الانقسام في ليبيا و«المنافسة صفرية» على السلطة
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو إلى إقصاء المشتبه في ارتكابهم جرائم من انتخابات الرئاسة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: الليبيون يخشون من تمزق البلاد مرة أخرى بسبب الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: القضاء في قلب «عاصفة» الطعون
ليبيا
النيجر: شروط إجراء الانتخابات في ليبيا لم تتحقق بعد
ليبيا
غوتيريس: نريد أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءا من الحل وليس من المشكلة
ليبيا
«فورين بوليسي»: روسيا منعت تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
ليبيا
تقرير أممي يحذر من استمرار وجود مرتزقة في ليبيا.. ويؤكد تراجع انتهاكات حظر ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة فرنسية تقتسم كنزا مع مكتشفه