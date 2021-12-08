تداول فيديو يظهر محاولة الاعتصام داخل مقر مفوضية الانتخابات

جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قيل إنه لمجموعة تحاول دخول ساحة مقر المفوضية العليا للانتخابات، لإقامة خيمة للاعتصام داخله.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مجموعة من الأفراد، لم يظهر أنهم مسلحين، يتوافدون على ساحة أحد المباني، حث يقول أحدهم إنهم دخلوا مقر المفوضية العليا للاعتصام.

وقال شخص، ظهر صوته في الفيديو، إن «الخيمة تُنصب الآن داخل المفوضية، بمشاركة شباب من الزاوية وثوار غنيوة ومصراتة وطرابلس».

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وتابع أن «خيمة يجرى نصبها داخل المفوضية حتى إحقاق الحق، وحتى يتم تحقيق مطالب ليبيا بالكامل. لا انتخابات بدون دستور».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من الفيديو على الفور. كما لم تعلق المفوضية العليا للانتخابات على التسجيل المتداول.

جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).

جانب من مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة تتوافد على أحد المباني قيل إنه مقر المفوضية العليا بغرض الاعتصام داخله. (الإنترنت).