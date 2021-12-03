لجنة «5+5» تجتمع مع مسؤولي «الدفاع» التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 09:54 مساء
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، (أرشيفية: الإنترنت)

التقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع مسؤولين في وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن اللقاء تناول «خطة العمل» الصادرة عن اجتماعات اللجنة في جنيف، في الثامن من أكتوبر الماضي.

وأقرت اللجنة، في ختام اجتماعها بالمدينة السويسرية، خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

وأشارت «الدفاع» التركية إلى مناقشة اللقاء «المزيد من الخطوات التي يتعين اتخاذها حول إرساء السلام والاستقرار والأمن في ليبيا»، بالإضافة إلى التأكيد على «الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة» بين تركيا وليبيا، وأهمية استمرار المساهمات والجهود نحو السلام والرفاهية والاستقرار في ليبيا، مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأمس الخميس، أعلنت اللجنة توجها إلى تركيا، ثم إلى موسكو «للعمل على استكمال ما اتُفق عليه بخصوص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ خطة جدول زمني لخروجهم بعد أن جرى التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتُّفق مع دولها على تأمين عودتهم».

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