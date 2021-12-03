الكيلاني تبحث سبل حلحلة المشاكل أمام «مهجري بنغازي»

وفاء الكيلاني مع رئيس لجنة مهجري بنغازي، فتحي تربل, (وزارة الشؤون الاجتماعية)

بحث وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، مع رئيس لجنة مهجري بنغازي، فتحي تربل أوضاع المهجرين وحلحلة كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

كما بحثت الوزيرة، خلال اللقاء الذي جمعها مع تربل اليوم، سبل تقديم كافة المساعدات لهؤلاء المهجرين وفق ما نشرت منصة حكومتنا على «فيسبوك».

- الكيلاني تبحث مشكلات الجالية الليبية في تركيا

والإثنين، التقت الكيلاني، بالعاصمة التركية أنقرة عددًا من الجالية الليبية، واستمعت للمشاكل التي تعانيها الجالية الليبية بتركيا، والتي تتمثل في ارتفاع رسوم الإقامة لليبيين مع تأخر تسلُّمها.

كما اشتكى أعضاء الجالية الليبية من بعض الأوضاع الاجتماعية، وعدم وجود ملحق وإخصائي اجتماعي بالسفارة للوقوف على أوضاع الجالية الليبية اجتماعيًا.

وفاء الكيلاني مع رئيس لجنة مهجري بنغازي، فتحي تربل, (وزارة الشؤون الاجتماعية)