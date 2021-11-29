الكيلاني تبحث مشكلات الجالية الليبية في تركيا

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تلتقي عددًا من الجالية الليبية في أنقرة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني بالعاصمة التركية أنقرة عددًا من الجالية الليبية، وذلك في السفارة الليبية.

واستمعت الكيلاني للمشاكل التي تعانيها الجالية الليبية بتركيا، والتي تتمثل في ارتفاع رسوم الإقامة لليبيين مع تأخر استلامها، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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كما اشتكى أعضاء الجالية الليبية من بعض الأوضاع الاجتماعية، وعدم وجود ملحق وإخصائي اجتماعي بالسفارة للوقوف على أوضاع الجالية الليبية اجتماعيا.

كما استمعت الوزيرة لعدد من الملاحظات التي تركزت حول الصعوبات التي تواجههم، خاصة المواضيع الاجتماعية ومحاولة حلحلتها لتتمتع الجالية الليبية المقيمة في تركيا بحقوقها وميزاتها كافة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تلتقي عددًا من الجالية الليبية في أنقرة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني تلتقي عددًا من الجالية الليبية في أنقرة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)