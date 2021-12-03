ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية اعتدوا على مواطن في صبراتة

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

تمكّنت الدوريات الأمنية بمديرية أمن صبراتة، من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، اعتدوا على أحد المواطنين بالمدينة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين جرى ضبطهم كانوا على متن سيارة نوع (تويوتا كامري)، بمحيط السوق الشعبي بمنطقة العلالقة، حيث قاموا بالاعتداء على أحد الموطنين بقوة السلاح.

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وأضافت أنه بعد ضبط الأشخاص عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية، نوع «كلاشنكوف، ومسدس، وقنبلة يدوية»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

المضبوطات, (وزارة الداخلية)