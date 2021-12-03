ضبط أكثر من 1200 لتر من الخمور محلية الصنع في بنغازي

المضبوطات, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط أكثر من 1200 لتر من الخمور محلية الصنع في أحد المنازل من قبل قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي.

وقالت الوزارة على صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إنه بعد التحري وجمع المعلومات اللازمة تمكَّن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، من ضبط أكثر من 1200 لتر من الخمور محلية الصنع، داخل إحدى الشقق السكنية التي كانت تستخدم في صناعة الخمور.

وأوضحت أن الكمية التي ضُبطت كانت مجهَّزة في 70 غالون سعة 20 لترًا بالإضافة إلى كمية أخرى كان يُجرى تجهيزها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية وإتلاف كامل الكمية.