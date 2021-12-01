تطعيم إلزامي وتقليل أيام الحضور.. قرارات جديدة بشأن العام الدراسي بعد رصد «أومیکرون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 09:56 مساء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة تطعيمات ملزمة في كافة مراقبات التربية والتعليم في كامل أنحاء البلاد، من خلال فريق التطعيمات المتنقل التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جاء ذلك ضمن 4 قرارات جديدة جرى الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم بشأن الدراسة بعد رصد المتحور الجديد من فيروس كورونا «أومیکرون»، شملت أيضًا العودة لنظام الدراسة بواقع 3 أيام أسبوعية، بدلاً من الدراسة يوميًا، وذلك لضمان عام دراسي آمن.

- «التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

وقال المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن ذلك جاء «استشعارة بخطر المتحور الجديد من فيروس كورونا (أومیکرون)، وحماية للطلاب وكافة الكوادر بقطاع التعليم، من إداريين ومعلمين».

وأشار إلى اجتماع طارئ مشترك عُقد ظهر اليوم الأربعاء، بين وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراضالدكتور حيدر مفتاح السائح، لمناقشة الوضع الوبائي في عموم البلاد.

وتضمنت القرارات «ضرورة أن يعي أولياء الأمور والمعلمين وكافة العاملين بقطاع التعليم أهمية التطعيم، كونه السبيل الأمثل للحماية من فيروس كورونا»، بالإضافة إلى «العودة للعمل بالإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة خلال العام الدراسي الماضي».

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