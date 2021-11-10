«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 08:45 مساء
شعار التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أصدرت وزارة التعليم تعليمات جديدة بخصوص مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، تتعلق بالفصول والمواد الدراسية، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي 14 أكتوبر الماضي، أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، قرارًا يقضي بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية (أساسي- ثانوي- ديني) للعام الدراسي (2021-2022).

ووفق القرار رقم «475» لسنة 2021، فقد حدد 14 نوفمبر الجاري موعدًا لعودة الدراسة التمهيدية لجميع الصفوف الدراسية، فيما تكون بداية العام الدراسي لجميع الصفوف والمراحل الدراسية في الخامس من ديسمبر المقبل.

وفي منشور جديد، اليوم الأربعاء، حددت الوزارة الدراسة التمهيدية من الأحد 14 نوفمبر 2021 إلى الخميس 2 ديسمبر 2021. كما شددت على «تمكين كل مَن هم في سن التمدرس من الدراسة، وفق اللوائح والقوانين، وانتظامهم بالفصول الدراسية، وعدم التهاون مطلقًا في الحصول ومتابعة الغياب».

- «التعليم» تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام 2021-2022

ونصت التعليمات على أن يستكمل التلاميذ من الصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي إلى الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي، مناهج المواد الدراسية المقررة التي لم يتم استكمالها، ومراجعة المقرر الدراسي لمن استكمل المنهج الدراسي في العام الدراسي الماضي 2020-2021، وفقًا لمذكرة تقسيم الدروس التمهيدية لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة عن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ويكون تحن إشراف مكتب التقويم والقياس بالمدرسة ومتابعة مصلحة التفتيش التربوي.

ووجهت بضرورة خضوع تلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي إلى برامج الدعم والإرشاد النفسي بغرض الاندماج في الحياة المدرسية بإعدادهم نفسيًّا واجتماعيًّا وتربويًّا تحت إشراف المرشد النفسي والأخصائي الاجتماعي بالمدرسة.

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