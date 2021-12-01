عودة الدبيبة إلى قائمة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة

المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

رفضت محكمة الاستئناف في طرابلس، اليوم الأربعاء، طعنين ضد المرشَّح عبدالحميد الدبيبة، وأصدرت حكمًا يقضي بعودته إلى قائمة المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الدولة في الانتخابات المرتقبة يوم 24 ديسمبر الجاري.

وتقدم كل من المرشحين فتحي باشاغا والعارف النايض وعثمان عبدالجليل وعضوة مجلس النواب عن غريان السيدة كامل اليعقوبي وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي بالطعن على ترشح الدبيبة لمخالفته المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة والإخلال بتعهده الذي قطعه خلال اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف في فبراير الماضي.

- «فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية

وقال محامي الدبيبة، عبدالرؤوف قنبيج، عقب النطق بالحكم، في تصريح جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن محكمة استئناف طرابلس ألغت قرار لجنة الطعون الابتدائية باستبعاد الدبيبة من قائمة المرشحين لانتخاب رئيس الدولة المطعون فيه وقبلت الاستئناف المقدم من موكله شكلًا، ليتمكن الدبيبة من خوض الانتخابات الرئاسية.