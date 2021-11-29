المنفي يشيد بدور رئاسة الأركان العامة في تنظيم عمل الوحدات العسكرية

لقاء المنفي مع الفريق الحداد بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس، الإثنين 29 نوفمبر 2021. (رئاسة الأركان العامة)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، بدور رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية «في تنظيم عمل الوحدات العسكرية، والنهوض بها والعمل على رفع كفاءة منتسبيها».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد علي الحداد صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الفريق محمد الحداد استعرض أمام المنفي «النجاحات التي حققتها الرئاسة خلال الأشهر الماضية لتنظيم عمل الأركانات العسكرية».

وأكد المنفي خلال اللقاء دعمه لرئاسة الأركان باعتبارها أحد أعمدة المؤسسة العسكرية العريقة حتى تتمكن من أداء المهام المناطة بها.