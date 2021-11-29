نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة

المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، غنه أجرى «مشاورات مجدية في أنقرة حول جدول أعمال واسع من ضمنه العملية الانتخابية» في ليبيا، وفق تغريدة مقتضبه نشرها حساب السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر مساء اليوم الإثنين.

ولم يقدم نورلاند ولا السفارة الأميركية أي تفاصيل بشأن زيارة تركيا التي أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ولا اللقاءات مع المسؤولين في أنقرة.

- نورلاند: الانتخابات فرصة تاريخية لتحديد مستقبل ليبيا

ويسعى نورلاند إلى حشد الدعم من أجل مساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل التي يعتبره «فرصة تاريخية» لـ«الليبيين لتحديد مستقبل ليبيا»، وفق ما صرح به خلال مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بطرابلس قبل يومين.