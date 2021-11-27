نورلاند: الانتخابات فرصة تاريخية لتحديد مستقبل ليبيا

نورلاند يشارك في المؤتمر الوطني للشباب في طرابلس عبر تطبيق «زوم»، 27 نوفمبر 2021. (السفارة الأميركية)

اعتبر المبعوث الأميركي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أن الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل «فرصة تاريخية» لـ«الليبيين لتحديد مستقبل ليبيا»، وحض الشباب على المشاركة فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة نورلاند عبر تطبيق «زوم» في أعمال المؤتمر الوطني للشباب، الذي نظمه «منتدى حوار الشباب» برعاية المجلس الرئاسي، وحضور رؤساء ومندوبي وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

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وفي تغريدة على «تويتر» قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا: «خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في طرابلس اليوم، انضم السفير نورلاند إلى رئيس المجلس الرئاسي المنفي في تشجيع الشباب الليبيين على التصويت في الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدًا على هذه الفرصة التاريخية لليبيين لتحديد مستقبل ليبيا».

وخلال افتتاحه المؤتمر، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عمل المجلس على «نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية».