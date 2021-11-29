وزير الداخلية يزور شركة جزائرية متخصصة في الأمن الإلكتروني (صور)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن خلال زيارة شركة «اتش بي تكنولوجي» الجزائرية، 28 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

زار وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، شركة «إتش بي تكنولوجي» والتي تشرف عليها وزارة الداخلية الجزائرية، والمتخصصة في مجال الحوكمة الإلكترونية والاتصالات والأمن الإلكتروني والمجالات البنكية وبعض التخصصات الأخرى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي الأحد، إن «الزيارة شملت جولة داخل كافة أقسام الشركة لإنتاج البطاقات الذكية ورخص القيادة الإلكترونية والكروت البريدية والبطاقات البنكية وشفرات الهواتف النقالة وغيرها من التقنيات الحديثة»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما تخلل الزيارة عرض مرئي يبين عمل الشركة واختصاصاتها.

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ويجري مازن زيارة رسمية للجزائر، حيث تصدَّرت 5 ملفات أجندة المباحثات مع نظيره الجزائري كمال بلجود.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن مباحثات مازن ونظيره الجزائري تناولت عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية «المتعلقة بالأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للوطنية (الحدود)، وكذلك المختبرات الجنائية، ‏بالإضافة إلى مناقشة فتح المعابر البرية واستئناف عمليات نقل البضائع ‏بين البلدين، وتكوين لجنة أمنية مشتركة بين الجانبين».

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن خلال زيارة شركة «اتش بي تكنولوجي» الجزائرية، 28 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

من زيارة وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن لشركة «اتش بي تكنولوجي» الجزائرية، 28 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن خلال زيارة شركة «اتش بي تكنولوجي» الجزائرية، 28 نوفمبر 2021. (فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن خلال زيارة شركة «اتش بي تكنولوجي» الجزائرية، 28 نوفمبر 2021. (فيسبوك)