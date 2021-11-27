«مكافحة الأمراض» يحذر من ارتفاع مؤشر وفيات «كورونا»

حملة استثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» على شواطئ زوارة، 17 يوليو 2021. (بلدية زوارة)

حذر التقرير الوبائي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، والذي غطى الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، من ارتفاع مؤشر نسبة الوفيات بدرجة تدعو إلى «القلق».

وقال التقرير، المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، إن استمرار الزيادة الأسبوعية في مؤشر نسبة الوفيات، والتي بلغت 1.55% خلال الأسبوع، رغم استقرار عدد الوفيات يعكس «خللًا في قدرة المنظومة الطبية على تشخيص وعلاج الحالات».

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ورغم ذلك، خلص التقرير إلى أن الوضع الوبائي يشهد استقرارًا خلال الأسبوع، لكنه حذر من أن تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات «قد ينبأ بتغير في الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة للمرض في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية».

ورأى في زيادة عدد الحالات المسجلة رغم ثبات أعداد الاختبارات هذا الأسبوع، وارتفاع مؤشر رقم التكاثر أكبر من 1.0 لأول مرة منذ شهرين، دليلًا على «زيادة معدل انتشار الوباء».