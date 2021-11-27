14 % ارتفاعا بعدد إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 11:02 مساء
موظفات في حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» بطبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، غير أن مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي استقر عند 13% بنهاية الأسبوع.

ووفق التقرير الوبائي الأسبوعي، فقد بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات الموجبة المسجلة 595 حالة يوميًا مقارنة بعدد الحالات في الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 14%، ورافق ذلك انخفاضًا طفيفًا في عدد الاختبتارات اليومية للكشف عن الفيروس.

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حيث بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي حوالي 4751 اختبارًا. في حين سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بفيروس «كورونا» التابعة للمركز الوطني انخفاضًا طفيفًا في متوسط عدد الوفيات حيث بلغ 11 حالة يومًيا، وارتفع مؤشر معدل الوفيات إلى 1.55%

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