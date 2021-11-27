خروج حالة شفاء من «كورونا» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 27 نوفمبر 2021, 04:49 مساء
المستشفى الميداني العسكري بأجدابيا, (الإنترنت)

أعلن المستشفى الميداني العسكري، المختص بمعالجة مصابي مرض فيروس كورونا، في مدينة أجدابيا وضواحيها، عن خروج حالة شفاء بعد تلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى الدكتور عبد العالي الزقزاق، إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المستشفى الميداني يتواجد فيه حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، فيما تعمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة، على تقديم كافة الخدمات الطبية للمصاب.

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وطالب الزقزاق، المواطنين والمقيمين بضرورة التوجه إلى العيادات الطبية لتلقي اللقاح المخصص، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مع مراعاة تجنب الأماكن المزدحمة بالمدينة.

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